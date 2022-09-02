Sivas gündem haberi: Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 4'ünün cenazesi defnedildi
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Sivas gündem haberine göre Bursa'da katıldıkları kına gecesinden dönerken Sivas'ta geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 4'ünün cenazesi Malatya'da toprağa verildi.
Bursa'da katıldıkları kına gecesinden dönerken Sivas'ta geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 4'ünün cenazesi Malatya'da toprağa verildi.
Hekimhan ilçesindeki Paşa Camisi'nde düzenlenen Hacı Süleyman Kızılaslan ve eşi Meryem Kızılaslan'ın cenaze törenine, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ile CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından, Hacı Süleyman Kızılaslan ve eşi Meryem Kızılaslan, Hekimhan İlçe Mezarlığına defnedildi.
Hayatını kaybedenlerden minibüsün şoförü Ayhan Sevin ile oğlu Seyit Battalgazi Sevin ise Yukarı Selimli Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
M.Ö. (52) yönetimindeki 34 EBE 72 plakalı kamyon ile Ayhan Sevin (51) idaresindeki 44 J 4257 plakalı minibüsün 1 Eylül'de, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkiinde çarpışması sonucu 7 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.