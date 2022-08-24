Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas haberleri | Sivas'ta devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı

Güncel Haberler

Sivas haberleri | Sivas'ta devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı

Gelen Sivas haberine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Polis memuru A.A. idaresindeki 58 HK 707 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Oluktaş köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen polis memuru sürücü, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Şarkışla Oluktaş Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title