Sivas haberi! Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sivas gündem haberi... Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
N.Y. idaresindeki 38 YK 643 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi'nde B.Ö'nün kullandığı 58 HH 278 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Yaralanan N.Y, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel