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Sivas haber... İmranlı Baraj Gölü'ne giren 17 yaşındaki Kaan, boğuldu

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Sivas haber... İmranlı Baraj Gölü'ne giren 17 yaşındaki Kaan, boğuldu

Sivas gündem haberi... SİVAS'ta, serinlemek için İmranlı Baraj Gölü'ne giren Kaan Tekin (17) boğuldu.

SİVAS'ta, serinlemek için İmranlı Baraj Gölü'ne giren Kaan Tekin (17) boğuldu. Dalgıçlar, Kaan'ın cansız bedenine 7 saatlik çalışmayla ulaştı.

Olay, dün akşam, İmranlı Barajı'nda meydana geldi. Baraj kıyısına arkadaşları ile gelen Kaan Tekin, serinlemek için göle girdi. Kıyıdan uzaklaşan Tekin, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar da bölgeye geldi. Ekipler, 7 saat süren çalışmaların ardından Kaan'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan inceleme sonrası Kaan Tekin'in cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Kıras - Güncel

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