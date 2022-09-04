Sivas gündem haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin paylaşım Güncel Haberler Sivas haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadesini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Sefa Mutlu Recep Tayyip Erdoğan Twitter Güncel Haberler

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