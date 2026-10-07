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Sivas Gemerek'te polis, MYO öğrencilerini güvenlik risklerine karşı bilgilendirdi

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Sivas Gemerek'te polis, MYO öğrencilerini güvenlik risklerine karşı bilgilendirdi
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde, El Ele Güvenli Geleceğe Projesi kapsamında üniversite öğrencilerine güvenlik bilgilendirmesi yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gemerek Meslek Yüksekokulu'nda stant açarak öğrencilere risklere karşı farkındalık kazandırmayı amaçladı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Gemerek Meslek Yüksekokulu'nda stant açtı.

Polisler, öğrencilerin güvenlik konusunda farkındalıklarının artırılması ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli hareket etmelerinin sağlanması amacıyla bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

"El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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