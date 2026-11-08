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Sivas Fatih Mahallesi'nde müstakil evde çıkan yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü

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Sivas Fatih Mahallesi'nde müstakil evde çıkan yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü
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Sivas'ın Fatih Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında müstakil bir evde yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı evde itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi ve nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SİVAS'ta müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde müstakil bir evde çıktı. Kimsenin yaşamadığı öğrenilen müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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