Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Klip
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı için tarihi mekanlarda bir klip çekti. Klipte, çocuklar Atatürk portresi üzerine el basarak vatan sevgisi mesajı verdi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel bir klip hazırladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Sivas İl Emniyet Müdürlüğü şehrin tarihi mekanlarında bir klip çekti.
Klipte, çocuklar polislerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk portresinin üzerine kırmızı boya ile el basarak, vatan sevgisi ve Cumhuriyete bağlılık mesajı verdi.
Emniyet yetkilileri, milli birlik ve beraberliğe vurgu yapılan klipte vatandaşların bayramını kutladı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel