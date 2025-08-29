Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Klip

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı için tarihi mekanlarda bir klip çekti. Klipte, çocuklar Atatürk portresi üzerine el basarak vatan sevgisi mesajı verdi.

Klipte, çocuklar polislerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk portresinin üzerine kırmızı boya ile el basarak, vatan sevgisi ve Cumhuriyete bağlılık mesajı verdi.

Emniyet yetkilileri, milli birlik ve beraberliğe vurgu yapılan klipte vatandaşların bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
