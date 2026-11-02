Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas Divriği'de tünel inşaatında kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Divriği ilçesinde Beldibi köyü yakınlarındaki tünel inşaatında geri manevra yapan kamyonun çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.

Sivas'ın Divriği ilçesinde kamyonun çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti.

H.K. (66) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Beldibi köyü yakınlarındaki Divriği-Arapgir tünel inşaatında geri manevra yaparken kalıp ustası Hasan Karacalı'ya (45) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Karacalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karacalı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü H.K. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı

Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak?

Ceza yedi, haddini aştı: Vatan hainlerine...
Murat Boz fon ve hisselerde battığı iddialarını yalanladı

Ünlü şarkıcıdan "fon" iddialarına yanıt
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek

4 ilde ulaşımı değiştirecek proje! Yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu

Aynı adamı ikinci kez denedi! İlkinden farkı olmadı
Kazakistan'da darbe girişimi şüphesi! 10 kişi gözaltına alındı

Ülkede darbe hazırlığı alarmı! Gizli merkezler kapatıldı
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun

Hastaların hayatıyla oynayanlara operasyon! Rakam dudak uçuklattı
Trump: Demokratlar Temsilciler Meclisini, Senatoyu ve başkanlığı kazanırsa ülkemiz yok olabilir

Trump'tan yeni tehdit: Bu gerçekleşirse ülkemiz yok olabilir