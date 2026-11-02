Sivas Divriği'de tünel inşaatında kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti

Sivas Divriği'de tünel inşaatında kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Divriği ilçesinde Beldibi köyü yakınlarındaki tünel inşaatında geri manevra yapan kamyonun çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.
Sivas'ın Divriği ilçesinde kamyonun çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti.
H.K. (66) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Beldibi köyü yakınlarındaki Divriği-Arapgir tünel inşaatında geri manevra yaparken kalıp ustası Hasan Karacalı'ya (45) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Karacalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Karacalı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü H.K. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.