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Sivas Devlet Tiyatrosu 'Yirmibironbeş Treni' Oyunu Tekirdağ'da Sahnelendi

10 Aralık 2023 09:59 Son Güncelleme: 10:00 Abone Ol

Sivas Devlet Tiyatrosu'nun 'Yirmibironbeş Treni' adlı oyunu, Tekirdağ'da sanatseverlerle buluştu. Toygun Orbay'ın yazdığı ve Burcu Aksakal'ın yönettiği oyun, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunda, adam rolünde Abdulsamet Sünbül, kadın rolünde Hülya Keli ve istasyon memuru rolünde İsmail Tütüncü sahne aldı. Gelmesi beklenen bir tren olduğu düşündürülen oyunda, beklemeyi bırakıp yaşamdan keyif alındığında o trenin yakalanabileceği, sona odaklanmayı bırakıp, yaşanan süreçten, yaşamın akışından keyif alınması gerektiği anlatıldı.