Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Öğrencilere Yemek Bursu İçin Patates Üretimi

Güncelleme:
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin gerçekleştirdiği patates üretimi, elde edilen gelir aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek bursu sağlamak amacıyla başlatıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında üretilerek hasadına başlanan patateslerin satışından elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek bursu olarak verilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez tarafından üretilen patateslerin hasadına başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirbaş, aralarında patatesin de bulunduğu birçok tarımsal ürünün üretimini yaptıklarını belirtti.

Patatesi hem geleneksel tarım yöntemleriyle kimyevi gübre ve tarım ilaçları kullanarak hem de doğal yollarla, çiftlik gübresi ve diğer organik materyallerle yetiştirdiklerini aktaran Demirbaş, "Doğal yöntemlerle üretimini gerçekleştirdiğimiz patatesin hasadını yapmaktayız. Üretimimizin büyük bir kısmı kızartmalık patates olmakla birlikte, küçük bir alanda mor patatesin tohumluk üretimini de sürdürmekteyiz. Bu çalışma, çeşitliliği artırmak ve tohumluk üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Yapılan diğer tarımsal üretim faaliyetlerine de değinen Demirbaş, şunları kaydetti:

"Merkezimizde yaklaşık 600 dekar alanda tarımsal üretim yapılmaktadır. Bu alanlarda en yoğun olarak üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünler yulaf ve buğdaydır. Bu yıl, her iki üründe de Sivas genelindeki ortalamanın üzerinde bir verim elde ettik. Bu başarı, doğru tarım teknikleri ve bilimsel yaklaşımların üretime olumlu yansımasının açık bir göstergesidir. Ayrıca, yaklaşık iki dekar alanda tamamen doğal yöntemlerle sebze üretimi gerçekleştirmekteyiz. Bu üretim sürecine öğrencilerimiz de aktif şekilde katılmakta. Tohumdan fideye, fideden seraya aktarma, çapalama ve hasat gibi tüm aşamalarda görev almaktadırlar. Böylece, derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada birebir uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Bu yaklaşım, hem eğitim hem de üretim açısından örnek teşkil eden bir model oluşturmaktadır. Bunun yanında, bu yıl merkezimizde 16 kovanla bal üretimi de gerçekleştirdik."

Demirbaş, üretim kapasitesini artırmayı ve özellikle seracılık faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediklerini, bu sayede dört mevsim üretim yapacaklarını, hem de öğrencilere daha geniş uygulama alanları sunacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
