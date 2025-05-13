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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleşti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleşti
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Acil Durum Tatbikatı'na ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı. Tatbikat, acil durumlarda hazırlığın önemini vurguladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İmranlı Meslek Yüksekokulunda "Acil Durum Tatbikatı" yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SCÜ Cumhuriyet Arama Kurtarma Birimi (CAK) ile İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUT) iş birliğinde gerçekleştirilen tatbikata, İmranlı Kaymakamı Recep Ali Çolak, Belediye Başkanı Ali Ürek, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Seval Elden Ürgüp, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Paydaş kurumlara ve emeği geçenlere teşekkür eden Ürgüp, bu konuda yapılan tatbikatların, gerçek hayatta meydana gelebilecek acil durumlarda hazırlığın önemli aşamalarından biri olduğunu belirtti.

CAK Birim Başkanı Öğretim Görevlisi Kemal Demetçiçek ise tatbikatta olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmayı, bireylerin ve kurumların bu durumlarda doğru ve hızlı tepki verebilmesini temin etmeyi, ekipler arası iletişim ve işbirliğini güçlendirmeyi, kurtarma veya korunma süreçlerini uygulamayı, acil durum planındaki eksiklikleri veya zayıf noktaları belirlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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