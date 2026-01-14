Haberler

Sivas'ta kar yağışı sonrası şükür kurbanı kesildi

Sivas'ta kar yağışı sonrası şükür kurbanı kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından Belediye Başkanı Adem Uzun'un katılımıyla şükür kurbanı kesti. Başkan Uzun, kar yağışını rahmet ve bereket olarak nitelendirerek, her kar tanesinin Allah'ın rahmetinin genişliğini hatırlattığını dile getirdi.

Sivas Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışının ardından şükür kurbanı kesti.

Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası Belediye Başkanı Adem Uzun'un katılımıyla Miraç Kandili öncesi şükür kurbanı kesildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Uzun, yağan karın rahmet ve bereket olduğunu anlattı.

Uzun, kar yağışının yalnızca beyaz bir örtü olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kar, rahmettir, berekettir, toprak için can, su kaynakları için umuttur. Kuraklık endişesinin arttığı, iklim dengesinin bozulduğu bir dönemde yağan her kar tanesi, Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Başkan Uzun'un katılanlara teşekkür ettiği program, şükür kurbanının kesilmesinin ardından yapılan dualarla sona erdi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro

Galatasaray'a çılgın gelir! Tam 120 milyon euro kazanabilirler
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

Guendouzi ve Kante sonrası ayrılması gündeme gelen Edson'a teklif
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro

Galatasaray'a çılgın gelir! Tam 120 milyon euro kazanabilirler
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi