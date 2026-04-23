Sivas Belediye Başkanı Uzun, koltuğunu çocuklara bıraktı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara devretti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uzun, Buruciye Bakım Merkezi'nden Abdurrahim Tahir İnankul, Şehit Hamit Kandur İlkokulu'ndan Tusem Bozbay ve İnönü İlkokulu'ndan Berkay Doruk Bacanlı ile öğretmenlerini makamında ağırladı.

Temsili olarak Uzun'un makamına oturan ve belediye işleyişi hakkında bilgi alan öğrenciler, Sivas için hayallerindeki projeleri anlatarak, ilgili birimlere ilk talimatlarını verdi.

Uzun, ziyaretler sebebiyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
