Sivas Belediye Başkanı Uzun, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17. yıl dönümünde, onun vatan sevgisini ve mirasını anarak, bu mirası yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Uzun, mesajında, Türk siyasetinin tertemiz yüzü, ömrünü vatanına, milletine ve mukaddesatına adamış sarsılmaz bir irade Muhsin Yazıcıoğlu'nu şahadetinin 17. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle yad ettiklerini belirtti.

Onun bıraktığı mirasın sadece siyasi bir hareket değil, bir duruş, bir ahlak ve derin bir memleket sevdası olduğunu vurgulayan Uzun, "Bizler, o pak davanın neferleri olarak bugün Sivas'ımızda attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her eserde onun gül yüzlü hayallerini ve dik duruşunu rehber ediniyoruz." ifadesini kullandı.

Uzun, ilhamı Muhsin Yazıcıoğlu'ndan, gücü ise milletten aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sivas'a hizmet ederken en büyük motivasyonumuz Muhsin Başkanımızın o tavizsiz dürüstlüğü ve halka hizmeti Hakk'a hizmet gören anlayışıdır. Sivas'ımıza kazandırdığımız her bir eserde, şehrimizin çehresini değiştiren vizyon projelerimizde, gönüllere dokunan sosyal belediyecilik anlayışımızda, onun bizlere emanet ettiği sancağın ağırlığı vardır. Bizim yolumuz Muhsin Yazıcıoğlu'nun sonsuzluğun sahibine yürüdüğü yoldur. Şehrimizi daha güzel, daha yaşanabilir ve onun hayalindeki geleceğe taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ömrünü 'Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış, güçlü bir Türk dünyası' hayaline adayan o koca yürekli yiğidi unutmadık, unutmayacağız. Onunla birlikte aynı kazada hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'yi de rahmetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun."

Kaynak: AA / Serhat Zafer
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak

Savaşın bitmesi hayal mi oldu? Sunulan şart masa devirecek cinsten
2 ilde FETÖ operasyonu! 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
Osimhen'den Dursun Özbek'e şampiyonluk sözü

Icardi tatildeyken tek sözüyle ortalığı yıktı
Taliban'dan Pakistan'daki askeri karakola intihar saldırısı

Hızlı adımlarla karakolun önüne kadar gidip kendini patlattı
Avrupa ülkesinde taciz skandalı! Sahildeki kadınlar panik içinde kaçtı

Sahilde infial yaratan olay! Kadınlar panik içinde kaçtı
2 ilde FETÖ operasyonu! 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti

ABD Orta Doğu'yu kana bularken gençlerin gündemi çok farklı
Trafikte dehşet saçan baba ve oğlu ifadesi de kurtarmadı

Trafikte dehşet saçan baba ve oğlu ifadesi de kurtarmadı