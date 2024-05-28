Sivas Belediye Başkanı Murat Sevinç, öğrencileri ziyaret etti

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, öğrencileri ziyaret etti.

İlçede bulunan 80. Yıl İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Sevinç, öğrencilerle bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Sevinç, "Öğrencilerimiz bizim göz bebeğimiz. Zaman zaman onları ziyaret ederek sorunlarını dinleyeceğiz ve isteklerini yerine getireceğiz." dedi.

Okul ziyaretlerinin süreceğini belirten Sevinç, öğrencilerle buluşmaya devam edeceğini belirtti.