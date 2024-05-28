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Sivas Belediye Başkanı Murat Sevinç, öğrencileri ziyaret etti

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bulunan 80. Yıl İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Belediye Başkanı Murat Sevinç, öğrencilerle sohbet etti ve hediyeler verdi. Sevinç, öğrencilerin sorunlarını dinleyerek isteklerini yerine getireceğini söyledi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, öğrencileri ziyaret etti.

İlçede bulunan 80. Yıl İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Sevinç, öğrencilerle bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Sevinç, "Öğrencilerimiz bizim göz bebeğimiz. Zaman zaman onları ziyaret ederek sorunlarını dinleyeceğiz ve isteklerini yerine getireceğiz." dedi.

Okul ziyaretlerinin süreceğini belirten Sevinç, öğrencilerle buluşmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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