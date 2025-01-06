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Sivas Akıncılar'da Taziye Aracı Hizmete Girdi

Sivas Akıncılar'da Taziye Aracı Hizmete Girdi
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Akıncılar Belediyesi, eski halk otobüsünü taziye aracı olarak dönüştürdü. Araçta çay ocağı ve oturma alanları bulunuyor. Belediye Başkanı Murat Sevinç, aracın cenaze sahiplerine kış aylarında kolaylık sağlayacağını belirtti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde taziye aracı hizmete girdi.

Akıncılar Belediyesi, ulaşımda ekonomik ömrünü tamamlayan halk otobüsünü mahalle ve köylerde cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere taziye aracına dönüştürdü.

Taziye aracını tanıtan Belediye Başkanı Murat Sevinç, içerisinde çay ocağı ve oturma alanlarının yer aldığı aracı cenaze sahiplerinin hizmetine sunduklarını belitti.

Sevinç, aracın özellikle kış aylarında kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
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