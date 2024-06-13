Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Okulu öğrencileri, barış temalı şiir dinletisi sundu.

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan okul müdürü Süleyman Güler, dinletinin düzenlenmesinde emeği geçen kültür edebiyat kulübü öğretmenleri ile öğrencilere teşekkür etti.

Güler, özel çocukların topluma kazandırılması, sosyalleşmesi açısından bu etkinlikleri önemsediklerini belirterek, "Bu uğurda ne yapsak azdır, inanç ve düşünceyle hareket ediyoruz. Her alanda biz de varız ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu.