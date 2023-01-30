SİTE YÖNETİCİSİNİ ÖLDÜRÜP, AKARYAKIT İSTASYONUNA MESAİYE GİTMİŞ Güncel Haberler Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı (71) kemerle boğarak öldüren Süleyman Çelik'in (49), cinayet sonrası çalıştığı akaryakıt istasyonuna gidip, mesaiye başladığı ortaya çıktı. Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı (71) kemerle boğarak öldüren Süleyman Çelik'in (49), cinayet sonrası çalıştığı akaryakıt istasyonuna gidip, mesaiye başladığı ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından burada gözaltına alınan Çelik'in, cinayeti de itiraf ettiği öğrenildi. Olay cumartesi günü Fatih Mahallesi'nde bulunan Yusuf Han Konakları'ndaki sitenin otoparkında meydana geldi. Emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, yöneticisi olduğu sitenin kapalı otoparkında kemerle boğularak öldürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zaman zaman aynı sitede çim biçme işiyle uğraşan Süleyman Çelik'i gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından cinayeti itiraf eden Çelik, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olay günü site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan'ın yanına giden Süleyman Çelik'in para istediği, iş yüzünden ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik'in, Hüseyin Cahit Erdoğan'ı darbettiği, ardından kemerle boğarak öldürdüğü belirlendi. Cinayetin ardından motosikleti ile olay yerinden uzaklaşan Çelik'in çalıştığı akaryakıt istasyonuna giderek mesaiye başladığı, bir süre sonra polis ekipleri tarafından işyerinde gözaltına alındığı kaydedildi. TOPRAĞA VERİLDİ Diğer yandan Hüseyin Cahit Erdoğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün öğle vakti Halıkent Camii'nde kılınan namaz sonrası Halife Sultan Mezarlığında toprağa verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Süleyman Çelik Güncel Haberler

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