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Site Yöneticisi Kalbinden Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

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Alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden site yönetici Bülent Ecevit Bozgeyik'in(47), cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden site yönetici Bülent Ecevit Bozgeyik'in(47), cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site içerinde M.S. ile S.S. arasında borç- alacak meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Site yöneticiliği yapan Bülent Ecevit Bozgeyik, kavgayı ayırmak için müdahale ettiği sırada bıçağın kalbine saplanması sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bozgeyik, yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozgeyik, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli tıp kurumu morguna kaldırılan Bozgeyik'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olaya karıştığı tespit edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA -GAZİANTEP- DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bülent Ecevit Cinayet 3-sayfa Güncel Otopsi Olay

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