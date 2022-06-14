Şişme botuyla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kaldı; deniz polisi kurtardı - Haberler

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Şişme botuyla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kaldı; deniz polisi kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
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Şişme botuyla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kaldı; deniz polisi kurtardı

VAN'da gezinti amaçlı açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kalan kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

VAN'da gezinti amaçlı açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kalan kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Erçek Gölü'nde şişme bot ile açılan bir kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladı. çabalarına rağmen kıyıya yanaşamayan kişinin ihbarı ile bölgeye AFAD, jandarma, sağlık görevlileri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Gölde yapılan arama-kurtarma çalışmasında; kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta, rüzgarla sürüklenmiş olan 2,5 metre uzunluğundaki şişme lastik bota ulaşıldı. Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından arama-kurtarma botuna alınan kişinin yapılan sağlık kontrolünde hipotermiye girmek üzere olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk yardım müdahalenin ardından kıyıya getirilen kişi, sağlık görevlilerine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Erçek Gölü Güncel Haberler

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