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Şişli Kuştepe'de elektrik direğindeki yangın mahallede elektrik kesintisine yol açtı

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Şişli Kuştepe Mahallesi Gümüşhane Sokak'ta elektrik direğinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama seslerinin ardından mahallede elektrik kesilirken park halindeki bir otomobil hasar gördü ve vatandaşlar kesintiye tepki gösterdi.

İstanbul Şişli'de, elektrik direğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Kuştepe Mahallesi Gümüşhane Sokak'ta bulunan elektrik direğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Direğin çevresinden gelen patlama seslerinin ardından mahalledeki evlerin elektrikleri kesildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Park halindeki bir otomobilde yangın nedeniyle hasar oluştu.

Mahalledeki elektriğin kesilmesine tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin acilen bu duruma müdahale etmesini istedi.

Direkten düşen kablolar nedeniyle olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangının ardından meydana gelen patlama cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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