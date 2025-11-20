Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü Etkinliği Düzenlendi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "Dünya Prematüre Günü" ve "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hastanenin Sarıyer Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğe, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul Halk Sağlığı Başkanı Burhan Küçükoğlu, yenidoğan uzmanları, hemşireler, sağlık personeli, prematüre bebek olarak doğan çocuklar ve aileleri katıldı.

Taburcu edilen prematüre bebeklerle ilgili video gösteriminin sunulduğu etkinlikte, çocuklarla pasta kesildi.

Etkinlikte konuşan Abdullah Emre Güner, İstanbul'un dünya sağlık başkenti olduğunu ve kentte 2 saniyede bir ameliyat yapıldığını söyledi.

Ana rahmine düştüğü günden itibaren bir insanın son nefesine kadar sağlık sistemi tarafından takip edildiğini vurgulayan Güner, şu anda doğurganlık hızının 2'nin altına düştüğünü aktardı.

Güner, prematüre doğumlarda 500 gramın altındaki bebeklerin bile yaşatıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin belli noktalarından değil, dünyanın her noktasından çocuklar sağlık bulmak için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuruyorsa bu sizin başarınız. Geçtiğimiz sene dünyada 201 ülkenin 500 bin vatandaşı estetik ve güzellikle alakalı olmayan kemoterapi, cerrahi hizmetleri almak için İstanbul'u tercih etti. Burada çocuklara şifaya vesile olmak için mücadele veren 127 bin kişilik bir aileyiz. Sadece sağlık açısından düşünmeyin. Onun derdiyle, sıkıntısıyla, sosyal imkansızlıklarıyla dertlenen bir aileyiz."

Güner, bebek ölümleri hızının da 5,9'a kadar gerilediğine dikkati çekerek, "Acaba çoğul gebeliklerde problem yaşar mıyız? Çünkü yenidoğancılarımız var. Düşük doğum ağırlıklarından çekinmiyoruz. Çünkü bizim yenidoğan ekibimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz var. Eğitimi, beslenmesi, kültürel faktörleri, bunları siz yan yana koyduğunuzda aslında bir prematüre veya matür bir çocuğa hakkını teslim etmiş oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Prematüre bebeklerimizin hayata tutunuş mücadelesine tanıklık etmek büyük bir onur"

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Sinan Uslu da hastanenin 126 yıllık köklü geçmişiyle sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin sağlık tarihinde çok özel bir yeri olduğunu söyledi.

Kurulduğu günden bu yana her zaman insanı merkeze alan, şefkat ve bilimle yoğrulmuş bir hizmet anlayışı olduğunu dile getiren Uslu, "Bizler de bugün, bu köklü mirası geleceğe taşımak adına önemli bir farkındalık için bir aradayız. Bir yenidoğan uzmanı olarak, prematüre bebeklerimizin hayata tutunuş mücadelesine her gün tanıklık etmek benim için büyük bir onurdur." diye konuştu.

Hastanenin Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Sümeyye Çınaroğlu ise sağlık profesyoneli olarak yıllardır yaşamın en mucizevi anına şahitlik ettiğini dile getirerek, "Bir hukukçu olarak da biliyorum ki çocuk hakları yalnızca ideal bir söylem değil her devletin her kurumun ve her bireyin yerine getirmekle yükümlü olduğu uluslararası bir hukuki taahhüttür. Bizler burada prematüre bebeklerimizi yaşatmak için mücadele verirken, dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun yaşam hakkının savunulması gerektiğini de unutmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, İl Sağlık Müdürü Güner, hastanede prematüre dünyaya gelip hastanede pediatri asistanı olarak görev yapan Burcu Kabil'e plaket takdim etti.

Prematüre bebeklerin ailelerine de plaket ve hediye verildi.