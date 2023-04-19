Şişli'deki motosiklet kazasında iki kişi yaralandı

Şişli'de zabıta memuru motosikletiyle seyyar satıcıya çarptı, kazada iki kişi yaralandı.

Şişli'de zabıta memuru motosikletiyle seyyar satıcıya çarptı, kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinde Ankara istikametine giden, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yapan zabıta memuru Ahmet T'nin kullandığı 34 EYT 932 plakalı motosiklet, yolda seyyar olarak su ve çikolata satan kişiye çarptı.

Kazada Ahmet T. devrilen motosikletle sürüklenerek, seyyar satıcı ise bariyerlerin arasına düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.