Şişli'de tepki çeken heykeli yapan ve sergileyenler gözaltına alındı

Şişli'de tepki çeken heykeli yapan ve sergileyenler gözaltına alındı
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen bir heykelin sosyal medyada tepki çekmesi sonucu, heykeli yapan ve sergileyen iki kişi halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şişli'deki İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen bir heykelin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine heykeli yapan ve sergileyenler halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarındaki heykel sosyal medyada paylaşılmış ve tepki çekmişti. Ekipler, bunun üzerine harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada da paylaşılan içerikte yer alan heykeli yapan ve sergileyen kişilerin M.K. (45) ile A.E.I. (34) olduğu belirlendi. Şüpheliler ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
