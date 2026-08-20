Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Şişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 11 Ağustos'ta Gülbahar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda Y.Ş.B. (31) ve N.C.B. (28) gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramalarda 1 kilo 90 gram marihuana, 8 kök Hint keneviri, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.C.B, serbest bırakıldı.

Y.Ş.B. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA