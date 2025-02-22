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Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bambaşka bir şey yaptılar

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Şişli Belediyesi, kar yağışının ardından Fulya Mahallesi'nde tuzlama çalışması başlattı. Ancak ekip, araçların üzerine kürekle tuz döktü. Tepki çeken anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli'de kar yağışının ardından tuzlama çalışması yapan belediye ekibi, kürekle araçların üzerine tuz attı.

ARAÇLARIN ÜZERİNE TUZ ATTILAR

Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde kar yağışının ardından tuzlama çalışması yapan Şişli Belediyesi ekibi, kürekle park halindeki araçların üzerine tuz döktü. Tuzlama aracının arkasında ilerleyen otomobildeki kişi, cep telefonu kamerasıyla ekibi görüntüledi. Tuzun araçlara zarar vereceğini söyleyen otomobildeki vatandaşların tepkisi de kayda yansıdı.

Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bambaşka bir şey yaptılar
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

dağdan getirdikleri adamlar ne anlar tuzlamadan..

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Haber YorumlarıAbdullah Bulut:

Kafasizlar baksanız adamlar arabanın ustunden kaldırıma atıyorlar görürsünüz ..Ama maksat karalama olsun ekmeğinde insanlar inşallah düşer kirarsiniz yakın zamanda bı tarafinizi

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Haber YorumlarıAhmet null:

Normal dağdan indiler iş bilmiyorlar tuzun ve kimyasalın araba boyasını yakacağını bilmiyorlar yazık

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Haber Yorumlarıtunaboylu:

Yolda kar yok ama tuzlamaya çıkmışlar. Madem bu kadar çok tuzu boş işlerde israf etmek istiyorlarsa gitsinler gerçek kar yağışı olan doğuda bu tuzu kullansınlarda doğulular rahat etsinler. İstanbulda doğru düzgün kar yağışı yok yollar tertemiz ama belediye tuzlama işlemine çıkmış videoda görüyorsunuz yollar tertemiz karlar eriyor hemen zaten. Bu kadar çok paraları ve tuzları boşuna israf etmeyin yeter milletin vergi parası onlar

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Mal oğlu mallar arabaların üstünde tek parça tuz var mı:))) elinizde patladı düzmece haber

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Arabaların üstünde bir parça tuz var mı, İki üç tane şerefli beyinsiz iki aracın arasından kaldırıma atılan tuzu arabaların üstüne atıyorlar diye karalama yapıyorlar ve bu yandaş haber kanalı da bunu haber yaparak bunlara alet oluyor. Bakalım gerçeği ifade eden bu yorumu yayınlayacaklar mı

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Haber YorumlarıSelim Demir:

kent uzlaşmasının dağ kadrosu

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

Devlet ciddi olması gereken konuda gevşek davrandığı için ulke bu halde devletler ciddiyetle disiplinle yonetilirse basarili olur gelişir

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

işten men edilmeliler

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Haber YorumlarıFatih Yılmaz:

helal olsun adam çalışıyor nerede kar var orayı tuzluyor

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