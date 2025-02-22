Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bambaşka bir şey yaptılar
Şişli Belediyesi, kar yağışının ardından Fulya Mahallesi'nde tuzlama çalışması başlattı. Ancak ekip, araçların üzerine kürekle tuz döktü. Tepki çeken anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şişli'de kar yağışının ardından tuzlama çalışması yapan belediye ekibi, kürekle araçların üzerine tuz attı.
ARAÇLARIN ÜZERİNE TUZ ATTILAR
Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde kar yağışının ardından tuzlama çalışması yapan Şişli Belediyesi ekibi, kürekle park halindeki araçların üzerine tuz döktü. Tuzlama aracının arkasında ilerleyen otomobildeki kişi, cep telefonu kamerasıyla ekibi görüntüledi. Tuzun araçlara zarar vereceğini söyleyen otomobildeki vatandaşların tepkisi de kayda yansıdı.