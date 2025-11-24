Haberler

Şişli'de Trafigi Tehlikeye Düşüren Sürücüye 41 Bin Lira Ceza

Şişli'de ani şerit değişikliği yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü ve emniyet kemeri takmayan yolcusu toplamda 41 bin 507 lira ceza ile cezalandırıldı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Şişli'de seyir halindeki otomobiliyle ani şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü ile sunrooftan dışarı çıkan yolcuya 41 bin 507 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmada, D-100 kara yolu Çağlayan ayrımında seyir halindeki bir otomobilin ani şerit değiştirerek trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Otomobilin sürücüsü Y.A. (27) ile emniyet kemeri kullanmayarak aracın sunroofundan çıkan yolcu Y.T. (29) ekiplerce yakalandı.

Sürücü ve yolcuya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesinin geçici alındığı halde araç kullanmak," "tehlikeli şerit değiştirmek," "saygısızca araç kullanmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden yapılan ihlallere göre toplamda 41 bin 507 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücü ve yolcunun emniyetteki işlemlerinin ardından "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
