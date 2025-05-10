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Şişli'de Tazminat İddiasıyla Silahlı Olay: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şişli'de Tazminat İddiasıyla Silahlı Olay: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Şişli'de, işten çıkarılan Erol Eğrek'in tazminatını alamadığı gerekçesiyle silahla geldiği Çalık Holding önünde havaya ateş açtığı ve sonrasında başına tabancayı dayadığı olayda, Eğrek hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 6 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ŞİŞLİ'de, dün öğle saatlerinde silahla geldiği Çalık Holding binası önünde havaya 3 el ateş açıp, başına tabancayı dayayan Erol Eğrek'e (49), güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahale sonrası rahatsızlanan Eğrek, gelen polisler tarafından götürüldüğü hastanede akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şişli'de, dün öğle saatlerinde 10 yıl önce işten çıkartıldığını ve tazminatını alamadığını öne sürerek silahla geldiği Çalık Holding binası önünde havaya 3 el ateş açıp, başına tabancayı dayayan Erol Eğrek'e, güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahale sonrası rahatsızlanan Eğrek, gelen polisler tarafından götürüldüğü hastanede akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 6 güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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