Şişli'de Taksiciye Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de alacak verecek meselesi nedeniyle aracında silahla vurulan taksicinin yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Mahallesi Bekçi Mahmut Sokak'ta 20 Eylül'de 34 TJZ 47 plakalı taksisinde silahla vurulan Ali Sancar'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde bulunan 16 yaşındaki şüpheliler B.E.D. ve M.D. ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki şüpheli Burak K. (29) adliyeye çıkarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polislerin adliyeye götürdüğü şüpheli Burak K. gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusu üzerine, "Ben yardımcı oldum, ben öldürmedim." dedi.

Burak K'nin, emniyetteki ifadesinde ise taksici Ali Sancar ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu belirterek, diğer 2 şüpheliyi para karşılığında tuttuğunu, motosiklet ve silah temin edip saldırıyı azmettirdiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, Burak K'nin yaralama ve uyuşturucu suçlarından 6, saldırıyı gerçekleştiren B.E.D'nin tehdit ve yaralamadan 2, motosikleti kullanan M.D'nin ise uyuşturucu ve yağma suçlarından 2 kaydı olduğu belirlendi.

Bu arada, şüphelilerin olayın ardından kaçtıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, olay sonrası şüphelilerin motosikletle uzaklaşmaları ve çöp konteynerine poşet attıkları anlar yer alıyor.