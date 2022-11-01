Sürücü kurşun yağmuruna tutup, yanındaki kadını kaçırmışlardı! Şahısların kim olduğu ortaya çıktı Güncel Haberler Şişli'de hareket halindeki otomobilin önünü kesilerek direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'in öldürülmesi ve yanındaki kadının kaçırılması olayında polis 3 kişiyi gözaltına alırken, kaçırılan kadın kurtarıldı. Muhammet Tekin'in kaçırdığı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü belirtildi. İstanbul'da dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda bir otomobilin önünü kesen kimliği meçhul kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'i kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı. KOCASI VE AKRABASI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Muhammet Tekin'i kaçırdığı B.K. adlı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi. GÖZALTINA ALINDILAR Bu gelişme üzerine sabaha baskın yapan ekipler B.K.'yı kurtarırken, olayı gerçekleştiren eşi E.K. ile 2 akrabasını gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şişli 3. Sayfa Güncel Haberler

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