Şişli'de Sünnet Düğününde Kavga Çıktı

Eskişehir Mahallesi'nde bir sünnet düğününde başlayan tartışma, kavga ile sonuçlandı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, polis müdahale etti.

Şişli'de sünnet düğünündeki tartışma sonrasında akrabalar arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eskişehir Mahallesi'nde dün 23.30 sıralarında sünnet düğününde, çocuğun ailesi ile akrabaları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bazı kadınlar arada kaldı.

Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, yaralananlar ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
