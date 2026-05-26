Şişli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Şişli'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Gülbahar Mahallesi Beşinci Yıldız Sokak'taki bir iş yerinin önünde, ismi öğrenilemeyen bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.