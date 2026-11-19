Şişli'de park halindeki otomobil ve panelvana çarpan cip devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak'ta seyreden 34 CUK 609 plakalı cip, park halindeki otomobil ve panelvana çarparak devrildi. Kazada cipte bulunan 2 kişi yaralandı; sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Şişli'de park halindeki iki araca çarpıp devrilen cipteki 2 kişi yaralandı.
Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak'ta seyreden 34 CUK 609 plakalı cip park halindeki otomobile ve panelvana çarparak devrildi.
Kazada cipte bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Cip, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA