Şişli'de park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Şişli ilçesinde, park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araçta ağır hasar oluştu.

Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Caddesi'ndeki plazanın girişinde park halinde olan elektrikli bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı kaplarken bölgede de yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangının söndürüldüğü otomobilde soğutma çalışması yapıldı.

Otomobilde ağır hasar meydana gelirken caddenin Taksim istikametinde yangından dolayı yoğun trafik oluştu.