Dükkandaki oyuncak ayıyı çalan hırsız: Beğendim, aldım

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı yaşandı. Yaklaşık 2 hafta önce açılan bir dükkanın önüne gelen 2 şüpheli, duvarda asılı olan oyuncak ayıyı fark etti. Şüphelilerden biri duvara tırmanarak ayıyı çaldı. Hırsızlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BEĞENDİM, ALDIM"

Görüntüleri kaydeden vatandaş hırsızlara, "Beyler ayıp olmuyor mu?" diyerek seslendi. Hırsızlar ise, "Beğendim, aldım" şeklinde pişkin bir yanıt vererek olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde gelen iş yeri sahibi Uğur Yürtsü (37) oyuncak ayının yerinde olmadığını gördü. Oyuncak ayının çalındığı anları çeken kişi ise sosyal medyadan Uğur Yürtsü'ye ulaşarak çektiği görüntüleri gönderdi.

"AYIYI ÇOCUKLAR İÇİN KOYMUŞTUK"

Olayla ilgili konuşan Uğur Yürtsü, "Ben çıktıktan sonra 2 tane kişi gelip ayıya bakıyor. Görüntüyü çeken kişi bana sosyal medyadan ulaştı. Ayıyı kopartıp kaçtılar, aldılar ve gittiler. Kişinin uyarılarına bakmadan 'Beğendim aldım' demişler. Kişi 'Ayıp değil mi?' diyor. Onlar da 'Beğendim aldım' diyor. Biz bunu insanlar gülümsesin diye koyduk. Hani tebessüm etsinler, insanların yüzü zaten gülmüyor. Çocuklar için falan koymuştuk. Ancak böyle bir hırsızlık gerçekleşti" dedi.

"BİR İNSAN GERÇEKTEN AYI ÇALMAZ"

Yürtsü, "İş yerini açalı 15 gün kadar oldu, talihsizlik diyelim. Bir insan da gerçekten ayı çalmaz. O yüzden ayımızı geri getirsinler. Getirirse şikayetçi olmayacağım ama getirmezse arsızlığı devam edecektir diye düşünüyorum. Bu konu diğer insanları da ilgilendiriyor. Uyarılara rağmen bunu yapan kişi her şeyi yapar. Burada böyle bir şey olduğunu hiç duymadım. Burası işlek bir cadde, bu kadar rahat davranmaları neyi ifade ediyor, neden yaptılar onu da bilmiyorum. Geri getirirlerse memnun oluruz" diye konuştu.