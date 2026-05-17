Haberler

Şişli'de otomobilin iş yerine girmesi sonucu çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir iş yerine girdi. Araçta çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otomobilin iş yerine girmesi sonucu çıkan yangında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 GND 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan iş yerine girdi.

Kazanın ardından otomobil ve iş yerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında otomobilde yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, kullanılmaz hale gelen otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

İş yerinde ise maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti

Trump, Pekin'den eli boş döndü! Gündem yaratacak İran detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump’tan 'fırtına öncesi sessizlik' paylaşımı

Trump'tan "Savaş yeniden başlıyor" dedirten paylaşım
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren görüntü! Hepsi varilin içinden çıktı
Mourinho üzgün! Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız

Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine asla inanamayacaksınız
Taraftarları taşıyan midibüs devrildi, 27 taraftar yaralandı

Taraftarları taşıyan midibüs devrildi: 27 kişi yaralandı
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba