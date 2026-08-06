Şişli'de Eski Erkek Arkadaşın Vahşeti: 26 Yaşındaki Kadın Şikayetçi Oldu, Adli Kontrolle Serbest Kaldıktan 9 Gün Sonra Katledildi

ŞİŞLİ'de kardeşine ilaç aldıktan sonra eczane önünde eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35) tarafından silahla vurularak öldürülen Nilda Müge Şahin'in (26), tehdit edildiği gerekçesiyle 9 gün önce emniyete giderek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine koruma kararı çıkarıldığı, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Nazir Ilgın'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüphelinin 2021 yılında da hemşire Ceylan G.'yi bıçakla yaraladığı, 14 yıl hapis cezası aldığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildiği öğrenildi. Diğer yandan cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Kız kardeşinin ilaç almasını beklediği sırada motosikletle olay yerine gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın, kadının önünü keserek silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

CİNAYETTEN 9 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ; ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, Nilda Müge Şahin ile Nazir Ilgın'ın 1 yıl sevgili olduğu, yaklaşık 4 ay önce de ayrıldıkları öğrenildi. Ayrılığı kabullenemediği öne sürülen Ilgın'ın genç kadını uzun süredir tehdit ettiği, bunun üzerine Nilda Müge Şahin'in 27 Temmuz'da Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi olduğu belirtildi. Şikayet üzerine şüpheli hakkında koruma kararı çıkarıldığı, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ilgın'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

14 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ

Diğer yandan Nazir Ilgın'ın, 2021 yılında Beşiktaş'ta hemşire Ceylan G.'yi bıçakla yaraladığı saldırı nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayete ilişkin ise güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin'in yanına motosikletle gelen şüphelinin silahla ateş ettiği anlar yer alıyor. Görüntülerde genç kadının yere yığıldığı ve kız kardeşinin panikle ablasının yanına koştuğu anlar da görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı