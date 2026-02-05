Şişli'de 150 noktada motosiklet park alanı yapımına başlandı

Şişli'de trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklar başta olmak üzere 150 noktada toplam 1000 araç kapasiteli motosiklet park alanlarının inşasına başlandı.

Şişli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda trafikte sayısı hızla artan motosikletlere yönelik ilçede yeni park alanları kazandırmak için harekete geçildi.

Bu kapsamda, Şişli'nin 150 farklı noktasında, yol üzeri toplam 1000 araç kapasiteli motosiklet park alanlarının yapımına başlandı.

İlk etapta Teşvikiye, Feriköy, Duatepe ve Cumhuriyet Mahallelerinde inşa edilen 130 motosiklet kapasiteli park alanı, motosiklet sürücülerinin hizmetine sunuldu.

Söz konusu caddelerde motosiklet kullanıcılarının park edeceği yerler özel olarak işaretlenirken, güvenlik bariyerleri oluşturuldu. Çalışmaların devam ettiği park alanlarıyla hem motosiklet sürücülerinin düzenli ve güvenli şekilde park edebilmesi hem de yaya ve araç trafiğinin olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.

Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda yeni motosiklet park alanlarının etap etap tamamlanarak, kısa sürede hizmete alınması planlanıyor.