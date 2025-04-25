Şişli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Şişli'de tünelde iki araca ve kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli Beşiktaş yönünde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, 2 araca ve kaldırıma çarptı.

Savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tünelde önlem alan polis ekipleri trafiği tek şeride düşürürken, yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.