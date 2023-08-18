Şişli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Şişli'de motosikletiyle ilerlerken yol kenarında park halinde olan başka bir motosiklete çarparak düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
ŞİŞLİ'de motosikletiyle ilerlerken yol kenarında park halinde olan başka bir motosiklete çarparak düşen sürücü yaralandı.
Kaza, 00.00 sıralarında Harbiye Mahallesi Mim Kemal Öke Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HDK 298 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp yolun sağ tarafında park halinde bulunan başka bir motosiklete çarptı. Çarpma şiddetiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.