Şişli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Şişli'de motosikletiyle ilerlerken yol kenarında park halinde olan başka bir motosiklete çarparak düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.