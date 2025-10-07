Haberler

Şişli'de Kontrolsüz Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

Güncelleme:
Şişli Feriköy Mahallesi'nde bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleriyle kaydedildiği olayda, sürücü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazada araçlarda hasar oluşurken, sürücü otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazaya ilişkin tutanak düzenlerken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
