Şişli'de sürücüsü park ederken kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

İstanbul Şişli'de bir sürücü, otomobilini park etmeye çalışırken kontrolünü kaybederek kuaför dükkanına girdi. Panikleyen sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Çifte Cevizler Caddesi'nde otomobilini park etmeye çalışan sürücü, geri giderken aracın kontrolünü kaybetti.

Yavaşlaması gerekirken hızlanan otomobil, kaldırıma çıkıp kuaför dükkanına girdi.

Panikleyen sürücü, tekrar aracı hareket ettirerek caddeye ilerledikten sonra durdu.

Araçtaki sürücü ve arka koltukta oturan çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle çıkarıldı.

Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
