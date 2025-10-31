Şişli'de İş Merkezinde Yangın

Şişli'de iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Teşvikiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, caddenin bir kısmını trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.