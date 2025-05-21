Şişli'de İş Merkezinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Şişli'de İş Merkezinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Şişli'deki bir iş merkezinde 43 yaşındaki T.K'ye silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan T.K, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

Şişli'de iş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak'taki iş merkezinin 7. katında dün öğle saatlerinde, 43 yaşındaki T.K'ye silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen T.K'yi, ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Tedavisi süren T.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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