Şişli'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Şişli'de bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Yangın sırasında dairede bulunan astım hastası bir kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir Mahallesi Dolapdere Caddesi Marsık Sokak'taki iki katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.

Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Dairesinde hasar oluşan astım hastası kadın, ambulansla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

İlk belirlemelere göre, yangının sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
