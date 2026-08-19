Şişli'de Metruk Binada Erkek Cesedi Bulundu

Şişli'de, polis ekiplerince metruk bir binada erkek cesedi bulundu.

Paşa Mahallesi'ndeki metruk binadan çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, metruk binada yaptıkları incelemelerde bir kişiyi yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri, söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, çevrede ve metruk binada güvenlik önlemleri aldı.

Hayatını kaybeden kişinin Ayhan A. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA