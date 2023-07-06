Şişli'de Eczane Kalfasını Öldüren Apartman Görevlisi Hakim Karşısında

ŞİŞLİ'de tartıştığı eczane kalfasını evinden silah aldıktan sonra geri dönüp öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen apartman görevlisi Kadir Keleş, hakim karşısına çıktı. Keleş, "Özür diliyorum böyle bir şey olmasını istemezdim" diyerek savunmasını bir sonraki celse yapacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel