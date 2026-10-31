Şişli'de boş ve tadilattaki 8 katlı binanın üst katındaki yangın söndürüldü

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Şişli'de bir binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Caddesi'nde boş durumdaki ve tadilat yapılan 8 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yan binada kalanlar da dışarı çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: AA