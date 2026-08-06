Şişli’de bir evden televizyon ve klima çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Şişli'de bir evden televizyon, klima ve çeşitli eşya çaldığı belirlenen bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yıl 18 Temmuz'da Şişli'de bir evden televizyon, klima ve çeşitli eşyanın çalınmasına ilişkin gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlığın ardından olay yerinden yaya olarak uzaklaştığını tespit etti.

Yürütülen çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen S.Y., 19 Mayıs Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA